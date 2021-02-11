Bağlar'da mezranın 40 yıllık yol sorunu 2 günde çözüldü

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, kurulduğu tarihten beri iç yolları olmadığı Karacadağ bölgesindeki Terhane mezrasının uzun yıllardır çözüm bekleyen ulaşım sorununu 2 buçuk kilometre yeni yol yaparak çözüme kavuşturdu.

Bağlar ilçesi Karacadağ Mahallesine bağlı Terhane mezrasında iç yol sorunu yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda yollar yapılıp birleştirilerek çözüme kavuşturuldu. Ulaşım için elverişli hale getirilen yeni yollar, yapılan çalışmaların ardında vatandaşların hizmetine sunularak ulaşım sağlanmaya başlandı.

Mezranın bir diğer sorunu, sel taşkınlarının önüne geçmek için Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iç yolların ardında su taşkınlarına karşı bölgede 60 beton boru çalışması gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı referans alarak millete efendilik yapmadıklarını, hizmetkarlık yaptıklarını söyledi Başkan Beyoğlu, "Daha önce ihmal edilen kırsal mahallelere hizmet götürme yolunda kararlı adımlarla çalışmaya devam edeceğiz. Karacadağ bölgesinde ayrıca Develi Mahallesine de 600 metre uzunluğunda yeni yol kazandırarak ulaşımda yaşanan tıkanıklığı giderdik" dedi.