Bağlar'da parklar yaşama renk katıyor

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesinin kente kendi imkanlarıyla kazandırdığı parklar, baharın gelmesiyle vatandaşların uğrak mekanları haline geldi.

Bağlar Belediyesinin kendi imkanlarıyla vatandaşların hizmetine sunduğu parklarda havanın güzel olmasını fırsat bilerek buralara akın eden vatandaşlar yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirip belediye yönetimine teşekkür etti. Her yaş grubundan insan baharın gelişiyle oluşan enfes havada zaman geçirirken, en çok da kadın ve çocuklar tablodan memnun kalıyor. Renkli görüntülerin adresi Bağlar Belediyesinin son dönemlerde hayata geçirdiği park projeleri. Diyarbakır'a özgü ağaç türleriyle donatılan ve yeşil alan görüntüsüyle farklılık oluşturan parklar sosyal yaşamı güzelleştirme imkanı sunuyor.

Ailelerin uğrak mekanı haline geldi

Bağcılar Mahallesi havaalanı yolu üzerinde 7 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilerek geçtiğimiz yıl içerisinde hizmete açılan Selahaddin Eyyubi Parkı, vatandaşların akın ettiği mekanların başında geliyor. İşlek bir noktada bulunan parka gelen vatandaşlar, yapılan hizmeti değerli bulduklarını ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Çocuklarıyla birlikte zaman geçiren Şükran Ata, belediyenin kendilerini düşünerek güzel bir park yaptığını söyledi. Ata, "İnşallah bu hizmet ilçemizin her noktasına yayılır. Halkımızın bunlara ihtiyacı var. Ailece gelip dinlenebiliyoruz. İnsana ferahlık veriyor. Yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

Vatandaşlardan Selman Ateş ise çocuklar ve aileler için çok güzel bir hizmet olduğunu, çevrede yaşayan vatandaşlar için büyük şans sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Öğrenciler parktan çok memnun

Parkta ders çalışan öğrencilerden Şevval Bayram, yakınlardaki bir kursta eğitim alarak üniversite sınavlarına hazırlandıklarını ifade etti. Bayram, "Ders aralarında arkadaşımla beraber buraya gelerek dinleniyoruz. Bu arada soru çözdüğümüz zamanlar da oluyor. Parkın yeri de çok güzel. Hakikaten güzel bir hizmet olmuş. Allah belediyemizden razı olsun, başka ne söylenebilir ki" dedi.

Başkan Beyoğlu, çok amaçlı parkta vatandaşları ziyaret etti

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çok amaçlı olarak inşa edilen ve içerisinde çeşitli sosyal donatıların bulunduğu Ahmedi Hani Parkı'na çıkarma yaptı. Belediyenin imkanlarıyla hayata geçirilen parkta incelemelerde bulunan Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Kendi imkanlarıyla hayata geçirdikleri projelerin ilçenin çehresini değiştirdiğini vurgulayan Başkan Beyoğlu, "Medeniyetimizin sembol değerlerinden Ahmedi Hani'nin ismini verdiğimiz parkımızın projesi çeşitli sosyal donatılar ve sportif alanları kapsıyor. Çocuklara yönelik oyun alanları, engellilere yönelik olarak da özel tasarlanan bölümler var. Kompleks şeklindeki projenin içerisinde basketbol ve futbol sahaları, bisiklet yolu, yürüyüş parkurları, geniş alana hitap eden aktivite alanları ve dinlenme mekanları yer alıyor. Kendi imkanlarımızla kazandırdığımız projelerle ilçemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.