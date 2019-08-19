Bağlar'da temizlik seferberliği

Caddeler ve sokaklardan baştan sona temizlenirken vatandaşlar temizlik bilinci konusunda uyarılıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren cadde ve sokakları modern araçlarla sulamaya başlayan belediye ekipleri, caddeler ve sokaklardan baştan sona kadar temizlik yaparak hijyen koşullar oluşturmaya çalışırken, yeni araçlar eşliğinde temizlik ürünleri kullanılarak temizlenen cadde ve sokaklar yeni bir görünüm kazanıyor. Bir yandan cadde ve sokakları modern temizlik araçlarıyla temizleyen ekipler, diğer yandan da geri dönüşüm değeri olan atıkları toplayarak değerlendiriyor. Belediyeye bağlı çevre koruma ekipleri, temizlik ve çevre bilinci oluşturmak için vatandaşlarla görüşerek uyarılarda bulunuyor. Zamansız bırakılan çöpler konusunda vatandaşlara bilgi veren ekipler, ilçede temizlik bilinci oluşturmaya çalışıyor.

Okullar ve siteler de temizleniyor

Bağlar Belediyesi, ilçedeki okulları ve siteleri temizlemek için de çalışmaları yoğunlaştırdı. Eylül ayında başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılına kadar okulların temizlenmesi planlanıyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların huzurlu ve mutlu çevre koşullarında yaşaması için ilçede temizliğe büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, “Göreve gelirken vatandaşlarımıza, hemşerilerimize verdiğimiz bir söz vardı. İlçedeki temizlik sorununu çözmek ve bu konuda marka ve model yerleşim yeri haline getirmek için kararlıyız. Ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışarak yeni modern araçlarla cadde ve sokakları temizliyor. Vatandaşlarımızın huzurlu, mutlu ve hijyenik çevre koşullarına kavuşması en büyük hedefimizdir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, temizlik konusunda hassasiyet göstermeleridir. Bağlar bizim evimizdir, evimizi temiz tutalım ve sahip çıkalım” dedi.