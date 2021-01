Bağlar'da temizlik seferberliği sürüyor

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, 40'dan 90'a çıkardığı temizlik araçları eşliğinde sabahın ilk ışıklarından gece yarısına kadar ilçenin her tarafını arşınlayarak temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Bağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri, 400 binden fazla nüfusu olan ilçede çevre temizliğini sağlamak için çalışmalarını genişleterek sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nden Bağlar Belediyesi'ne geçen 29 cadde ile birlikte 48 mahallede 108 cadde ve bin 324 sokakta eş zamanlı olarak her gün temizlik çalışması gerçekleştiren temizlik ekipleri, 36 mahalle ve 92 mezra olmak üzere 128 kırsal yerleşim yerinde ise çöp ve atık toplama çalışmalarını yaparak ilçeyi temiz tutmaya çalışıyor. Belediyenin temizlik hizmetleriyle ilgili olarak görüşlerini dile getiren esnaflar, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını vurgulayarak temiz bir çevre bilinci oluşması için vatandaşların duyarlı olması gerektiğine vurgu yaptı.

"Temizlik konusu hepimizi ilgilendiriyor"

Teğmen Caddesi esnaflarından Hamdin Bekiz, belediye ekiplerinin temizlik hizmetinden memnun olduklarını söyledi. Bekiz, "Sabah erken saatlerde gelip temizliyorlar. Burada en büyük sıkıntımız kurulan semt pazarıyla ilgili. Pazar esnafı maalesef temizliğe dikkat etmiyor. Vatandaşlarımızın da duyarlı olması gerekir. Yere sigara atan var, binadan aşağı çöp atan var. Burada hepimiz yaşıyoruz. Bu yüzden vatandaş olarak çevre temizliğine dikkat etmeliyiz. Çöp konteyneri var, neden yere çöp atılıyor anlamış değilim" dedi.

Teğmen Caddesi esnaflarından Mehmet Uzunboy da "Şimdi biz belediye ekipleri temizlik yapmıyor dersek haksızlık olur. Bizden önce geliyorlar. Gerçekten ellerinden geleni yapıyorlar. Buna her gün şahit oluyoruz. Ama benim vatandaşlarımıza bir sitemim ve çağrım var. Allah rızası için yere çöp atmayalım, çevreyi temiz tutalım. Bunu sağlamak gerçekten zor değil. Vatandaşımız bu konuda duyarlı olursa eminim her şey çok daha güzel olur" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın her türlü talebine açığız"

Vatandaşların talebini büyük bir olgunluk ve saygı ile karşıladıklarını aktaran Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, asli görevlerinden olan temizlik konusunda büyük bir hassasiyete sahip olduklarını söyledi. Beyoğlu, "Tüm imkanlarımız ve ekiplerimizle beraber daha temiz ve huzurlu bir Bağlar meydana getirmek için ‘bir gün değil, her gün temizlik' şiarıyla çalışıyoruz. Ekiplerimiz, sahada ellerinden geleni yapıyor. Bu konuda vatandaşlarımızın her türlü talebine ve eleştirilerine açık olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Her birinin talebi bizim için kıymetli olup yerine getirmek görevimizdir. Bu hassasiyetle ve daha fazla tedbir alarak yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.