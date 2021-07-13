Bağlar'da temizlik seferberliğinde gece mesaisi

İlçenin işlek noktalarından Girne ve Lefkoşa Caddeleri çevre dostu temizlik araçları eşliğinde baştan sona kadar yıkanırken, ekipler bir yandan çöp ve atıkları topladı, diğer yandan da çevreyi temiz tutmaları için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

“Temiz çevre bilinci oluşturmak için çalışıyoruz”

‘Temiz Bağlar, hijyenik çevre' düşüncesiyle hareket ederek çevre temizliğine büyük önem verdiklerini belirten Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu yüzden gece ve gündüz ayrımı yapmadan günün her saatinde temizlik yaptıklarını söyledi. Beyoğlu, ”Merkez ve kırsal olmak üzere toplam 140 yerleşim yerimiz var. Merkezde cadde ve sokak sayımız fazla. Parklarımız var. Buraların hepsinde titiz ve planlı çalışma yaparak çevreyi vatandaşlarımız için sağlıklı hale getirmeye çalışıyoruz. Gündüz semt pazarları kurulan ve alışveriş yapılan yerleri gece temizliyoruz. Amacımız kalıcı bir temizlik bilincini oluşturmaktır. Vatandaşlarımız bu noktada daha hassas ve duyarlı olursa bu işi daha rahat başarmış oluruz” dedi.