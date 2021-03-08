İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağlar'da ulaşım artık daha güvenli

AK Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi, yeni yapıların inşa edildiği 4 kırsal mahalleye daha kullanışlı yollar kazandırarak ulaşımı güvenli hale getirdi.


Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karacadağ bölgesinde yer alan Kırkkoyun, Tellikaya, Tokaçlı ve Kamışpınar mahalle ve bağlı mezralarda yeni yol çalışması yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Yapılan hizmet nedeniyle ulaşımda yaşadıkları sıkıntıların aşıldığını belirten vatandaşlar, taleplerini yerine getiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.