Bağlar'da ulaşım artık daha güvenli

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karacadağ bölgesinde yer alan Kırkkoyun, Tellikaya, Tokaçlı ve Kamışpınar mahalle ve bağlı mezralarda yeni yol çalışması yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Yapılan hizmet nedeniyle ulaşımda yaşadıkları sıkıntıların aşıldığını belirten vatandaşlar, taleplerini yerine getiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.