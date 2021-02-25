Bağlar'da yeni yapıların olduğu bölgelere 16 kilometrelik yol yapıldı

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, kentin gelişen yüzü olan ve 150 bine yaklaşan nüfusu ile Türkiye'nin en büyük mahallesi olarak bilinen Bağcılar Mahallesinde yeni yapı ve yaşam alanlarının inşa edildiği bölgelerdeki ulaşım ve yol sorununu çözmeye devam ediyor.

Bağlar'da yeni imar alanlarının en fazla olduğu bölge olarak bilinen Bağcılar Mahallesi, gün geçtikçe büyüyen yaşam alanları ve modern mimarisi ile dikkat çekmeye devam ederken, Bağlar Belediyesi de yeni yapıların inşa edildiği bölgelerin ulaşım sorununu çözmeyi sürdürüyor. Son bir yılda 23 farklı cadde, sokak ve noktada yol çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, toplam 16 kilometre yeni yol kazandırdı. Ulaşıma açılan yeni yolların havaların ısınmasından sonra belediye tarafından üretilen sıcak asfalt ile döşenerek kullanışlı hale getirileceği kaydedildi.

“Yol yapımında rekora imza attık”

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların huzurlu ve rahat bir yaşam imkanına kavuşmasını sağlamak için yeni yaşam alanlarının ulaşım sorununu çözmeyi önemsediklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, “Gelişen ve büyüyen ilçemizde yeni yapılardan dolayı yol ihtiyacına sürekli ihtiyaç duyuluyor. Biz de belediyemizin imkanlarıyla bunu yerine getirmeye devam ediyoruz. Bir yılda 23 farklı noktada 16 kilometre yeni yol kazandırarak ilçemizin tarihinde bir ilke ve rekora imza attık. Yeni yaşam alanlarına yeni yollar kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.