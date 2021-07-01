Bağlar'da yenilenen kaldırımlar göz kamaştırıyor

Diyarbakır'ın 36 ilden büyük olan merkez Bağlar ilçesinde yıllar sonra belediye tarafından yenilenen kaldırımlar, ara sokaklar ve caddeler yeni görüntüleriyle göz kamaştırıyor.

İlçenin yeni yüzü olan Bağcılar Mahallesi'nde Hamravat bölgesi ve Amid Caddesi'nde, eski Bağlar bölgesinde de Mevlana Halit Mahallesi ve Nüket Coşkun Caddesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardında ortaya çıkan görüntü, daha önce bozuk olan kaldırımlardan dolayı yürümekte zorlanan vatandaşları sevindirdi.

Bağcılar Mahallesi'nde yeni açılan imar yolları ve yeni yaşam alanlarının olduğu cadde ve sokaklar ilk kez yapılan asfaltlamanın ardında güzel görüntüler kazandı. Karacadağ bazalt taşından üretilen sıcak asfalt ile süslenen bölgeler ulaşıma da rahat nefes aldırmasıyla öne çıkıyor.