Bağlar'da yılın ilk asfaltlaması Ahmed Arif Caddesine yapıldı

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, 2021 yılının ilk asfaltlama çalışmasını Bağcılar Mahallesi Ahmed Arif Caddesinde gerçekleştirdi.

2019 ve 2020 yıllarında asfaltlamada ilçe tarihinin en büyük başarısına ulaşan Bağlar ilçe Belediyesi, havaların ısınmaya başlamasından sonra yeni yılın ilk asfaltlama çalışmasını gerçekleştirdi. Karacadağ bazaltından ürettiği asfalt ile ilçeyi yenileyen Bağlar ilçe Belediyesi, 2021 yılının ilk asfalt serim çalışmasına Ahmed Arif Caddesinde başladı. Asfaltlama çalışmalarını inceleyen Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bugüne kadar gerçekleştirdikleri altyapı hizmetleri hakkında bilgi vererek, uzun yılların ihmali olan sorunları elbirliği ile çözmeye çalıştıklarını, 2019 ve 2020 yıllarında sağladıkları büyük mesafeyi 2021 yılında zirveye ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

"2021 Yılı çok daha güzel olacak inşallah"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hizmet yolunda sarf ettiği enerji ve tempoya ayak uydurarak Bağlar halkını hizmetle buluşturmayı amaçladıklarının altını çizen Başkan Beyoğlu, "Allah'a hamdolsun bugüne kadar milletimize hizmet noktasında mahcup olmadık. 2 yılda çok büyük mesafe kat ettik. Bu değişimi 2021 yılında doruk noktasına ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bir yandan yeni imar yolları kazandırmaya devam ederken, bir yandan da ihtiyaç duyulan tüm yerleşim yerlerini asfaltlayarak yolları modern hale getirmek istiyoruz. Söz konusu hizmet olunca halkımızın her talebini Diyarbakır tabiriyle başımız gözümüz üzerine diye karşılayıp onların hizmetkarı olarak ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz" diye konuştu.

Başkan Beyoğlu, yeni parkları inceledi

Yapılan açıklamanın ardından Başkan Beyoğlu ve beraberindekiler daha sonra belediye tarafından çok amaçlı olarak inşa edilen Bağcılar Mahallesindeki parkın çalışmalarını da inceledi. Tamamlanma aşamasına gelen parkın ortaya çıkan görüntüsü çevre sakinleri tarafından ilgiyle karşılanırken, Beyoğlu vatandaşlarla da sohbet ederek değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşlar, yapılan hizmetleri takdir ettiklerini dile getirerek Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.