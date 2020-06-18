Bağlar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesinin son bir yılda yeni yol kazandırdığı kırsal yerleşim yerlerine Çiçekliyurt Mahallesi de eklendi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla 1000 kişilik nüfusa sahip olan mahalle kullanışlı yollara kavuştu.

AK Partili Bağlar İlçe Belediyesi, kırsal yerleşim bölgelerinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve genişletme çalışmalarında ulaşımda sıkıntı yaşayan mahallelerin sorunlarını çözerek vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yol sorunu çözüme kavuşturulan mahallelere Çiçekliyurt Mahallesi de eklendi. Vatandaşların talebi üzerine Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kısa sürede tamamlanırken, önce araçlarla yolun alt yapısını hazırlandı, ardında da ekipler tarafından yol yapım ve genişletme çalışmaları gerçekleştirilerek ulaşıma açıldı.

Asfalt serim çalışmalarına devam

Kırsal mahallelerdeki yol yapım çalışmaları ile ilçe merkezindeki asfaltlama faaliyetlerini eş zamanlı olarak devam ettiren Bağlar Belediyesi, Öğretmenler Caddesi mevkiinde bulunan 437.sokakta sıcak asfalt serim çalışması başlattı.

Kırsal yerleşim yerlerindeki yol yapım çalışmalarını ekiplere verdiği talimatlarla yakından takip eden Başkan Beyoğlu, ilçe merkezindeki asfaltlama hizmetlerini ise her gün ziyaret ederek yerinde inceliyor.