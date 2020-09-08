Bağlar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, Yeniköy Mezarlığı ile Sento Caddesini bağlayan ve taziye evlerinin bulunduğu Karanfil 10 Caddesinde önce altyapı çalışmaları gerçekleştirdi, ardında da bazalt taşından üretmiş olduğu asfaltı döşeyerek ulaşım için elverişli hale getirmeye başladı.

Bağlar Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü hizmet seferberliğinde cadde ve sokakları yenilemeye devam ediyor. İlçenin işlek ve aynı zamanda uzun geçiş noktalarından Bağcılar Mahallesine bağlı Karanfil 10 Caddesi, yapılan altyapı ve asfaltlama çalışmalarından sonra ulaşım için önemli bir kavşak noktası haline geldi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hummalı bir çalışma sonunda önce caddenin alt yapı sorununu çözdü. Daha sonra belediyenin bazalt taşından üretmiş olduğu kaliteli ve uzun ömürlü asfalt döşenmeye başlandı. Yeniköy Mezarlığından başlayıp Sento Caddesiyle sona eren 1 buçuk kilometrelik caddenin güzergahında taziye evleri bulunuyor. Vatandaşlar, yoğun bir noktada bulunan caddenin kötü görüntüsünden şikayet ediyorlardı. Belediyenin kısa sürede caddeyi eski görüntüsünden kurtararak modern bir görüntüye kavuşturmasıyla bu bölgede ulaşım rahat nefes alacak.

“Vatandaşın yaşamını kolaylaştıran hizmetler yapıyoruz”

Çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi alan AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu caddeyi uzun yıllar sonra yenileyip asfaltlamanın kendilerine nasip olduğunu belirterek yapılan hizmetin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi. Bağlar'ın tüm cadde ve sokaklarını hizmetle tanıştırmak için gayret ettiklerini kaydeden Başkan Beyoğlu, vatandaşın kalbine dokunan ve günlük yaşantısını kolaylaştıran bir belediyecilik anlayışı ortaya koymalarının halk nezdinde çok iyi karşılık bulduğunu kaydetti. Beyoğlu, ''Çözüm odaklı belediyecilik anlayışı ile 17 ayda çok önemli hizmetlere imza attık. Halkımız bunu görüyor ve takdirle karşılıyor. Biz de halkımızın yüksek teveccühünden almış olduğumuz moral ve motivasyonla daha fazla hizmet üretmeye odaklanıyoruz'' dedi.