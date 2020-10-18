Bağlar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, kentin farklı noktalarında yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Bağlar Belediyesi, yol sorunu nedeniyle yaşanan ulaşım güçlüğü ile gündeme gelen Bahçelievler sitesi bölgesinin bu sorununu çözüme kavuşturdu. İlçenin nüfus yoğunluğu fazla olan yerleşim yerleri arasında yer alan Şeyh Şamil Mahallesinde bulunan sitede Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince önce alt yapı ve ardında da üst yapı çalışması tamamlanarak yol kullanıma sunuldu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kırsaldaki yeni yol yapım çalışmaları da devam ediyor. Batıkarakoç Mahallesinin üst bölgesinde yeni inşa edilen yapıların olduğu yaşam alanlarına bağlantı ve iç yollar kazandırıldı. Vatandaşlar, Bağlar Belediyesinin yılın her döneminde aralıksız olarak sürdürdüğü yol yapım ve bakım çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İlçe tarihinde ilk kez bu hizmetlere şahit oluyoruz. Belediye Başkanımıza ve emek sarf eden ekiplere teşekkür ediyoruz" dedi.