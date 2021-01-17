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Bağlar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsal yerleşim yerlerinde vatandaşların huzurlu yaşam koşullarına ulaşması için hizmet seferberliğine devam ediyor.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsal yerleşim yerlerinde vatandaşların huzurlu yaşam koşullarına ulaşması için hizmet seferberliğine devam ediyor.


Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karacadağ bölgesinde yer alan Övündüler Mahallesine bağlı Tokaçlı mezrasında yeni yollar kazandırarak ulaşımı rahatlattı. Bazı bölgelerde ise dar ve kullanılamaz hale gelen yollar, vatandaşların talebi üzerine genişletildi.


Belediye ekipleri, merkez Yunus Emre Mahallesinde bozulan ve yıpranan parke taşlarını yenileriyle değiştirerek kaldırım ve ara sokakları konforlu hale getirdi. Kış koşulları ve pandemiye rağmen kesintisiz olarak sürdürülen hizmet çalışmalarını vatandaşlar da ilgiyle takip etti.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların sağlıklı koşullarda yaşaması için özverili bir şekilde emek ortaya koyan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, millete hizmet eden çalışma arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi.

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