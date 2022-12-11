Bağlar'dan geri dönüşüme dev katkı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, 'Sıfır Atık' projesi çerçevesinde 2020 yılının 9 ayında geri dönüşüme 85 ton kullanılmış giysi ve giyim ürünü kazandırılmasını sağladı.

Bağlar Belediyesi, kullanılmış ürünlerin geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak amacıyla ilçede başlattığı 'Sıfır Atık' projesinde başarılı olmaya devam ediyor. Atık pil, plastik madde ve giyim başta olmak üzere kullanılmış ürünlerin ülke ekonomisine kazandırılması amacını taşıyan proje her geçen yıl vatandaşlar arasında yaygınlaşıyor. Okul çevreleri ve işlek noktalara konulan konteynerlerden toplanan ürünler aylık olarak toplanıp geri dönüşüme kazandırılıyor. 2022 yılı için Mart ayında başlayan çalışmalarda geride kalan 9 ayda 85 ton kullanılmış giysi ve giyim ürünü toplandı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, üç yıl önce uygulamaya koydukları geri dönüşüm çalışmalarına halkın ilgisinin her geçen yıl arttığını ifade ederek, 9 ayda 85 ton kullanılmış giyim ürününün geri dönüşüme kazandırılmasının anlamlı olduğunu söyledi. Başkan Beyoğlu, "Ülkemizin ekonomisine ciddi bir katkı sunan Bağlar halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Geri dönüşüme karşı vatandaşların ilgisinin artmasından memnun olduk. Bu da vatandaşlarımızın yüce gönüllü ve duyarlı oluşunu göstermektedir” dedi.