Bağlar'ın cadde ve sokakları kışa hazırlanıyor

Diyarbakır'ın en büyük ilçesi olan Bağlar, belediyenin hummalı çalışmalarıyla kış mevsimine hazırlanıyor. Bağlar Belediyesi Fen İşleri ekipleri, son bir buçuk yılda 90 kilometreden fazla asfaltlama hizmeti yaparak cadde ve sokakları yenilerken, ara sokak ve kaldırım yenileme çalışmaları da bu doğrultuda gerçekleştirilerek vatandaşların şikayetlerine konu olan ilçenin genel görünümü değiştirdi. Son olarak Bağcılar Mahallesinde 1156. sokakta çalışma yapılarak 1 kilometre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

60 bine yakın nüfusu ile eski Bağlar bölgesinin en büyük yerleşim yerlerinden olan 5 Nisan Mahallesinde ise birçok sokakta kaldırım yenileme çalışması yapıldı. Sökülen ve bozulan parke taşları yenileriyle değiştirilirken, ekiplerin çalışması sonrasında bazı bölgelere de ilk kez kaldırım ve parke taşı hizmeti kazandırıldı.

"Halkımızın hizmet alabilmesi için seferberlik ruhuyla çalışıyoruz"

İlçe halkının ferah ve huzurlu yaşam koşullarına kavuşması için yaz-kış demeden çalıştıklarını belirten AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Biz bu çalışmaları aslında yıl boyunca hiçbir mazerete mahal vermeden yerine getiriyoruz. Şu ana kadar kırsal yerleşim yerlerinde yol hizmeti ulaştırmadığımız yer kalmadı. İlçe merkezinde ilçe tarihinin en büyük asfaltlama ve kaldırım yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Halkımızın layık olduğu yaşam koşullarına kavuşması adına seferberlik ruhuyla çalışıyoruz. Her geçen gün yeni yapıların yapıldığı büyüme hızı yüksek olan bir ilçeyiz. Biz de çalışmalarımızı bu paralelde yürütmeye devam edeceğiz. Niyet hizmet olduktan sonra aşılmayacak engel yoktur. Bizim belediyecilik anlayışımızda halkın tüm taleplerini anlayışla karşılayarak gereğini yapmak var" dedi.