Bağlar'ın dönüşümüne Mimarlar Odası freni

Diyarbakır'ın çarpık kentleşme ile gündeme gelen eski Bağlar bölgesini dönüştürme planı olan Kentsel Dönüşüm projesi, Diyarbakır Mimarlar Odası'nın mahkemeye yaptığı başvuru üzerine durduruldu. Bu gelişme bölgedeki vatandaşlar arasında şok etkisi oluşturdu.

Bağlar Belediyesi tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce uygulanmaya başlanan Kentsel Dönüşüm projesi için beklenmedik bir gelişme yaşandı. İlk etapta Kaynartepe Mahallesinde uygulanmaya başlanan proje, Diyarbakır Mimarlar Odası'nın başvurusu üzerine mahkeme tarafından durduruldu.

Yeni süreç zaman kaybı yaşatacak

Kaynartepe Mahallesinde 54 bin metrekarelik alanda startı verilen proje bünyesinde bin 700 hak sahibinin 100'u ile anlaşılarak yıkım işlemlerine başlanmıştı. Diyarbakır Mimarlar Odası'nın başvurusuyla durdurulan Kentsel Dönüşüm için yeniden proje tadilatı yapılması gerekiyor. Bunun da uzun zaman alacağı belirtildi. İptal kararı bölgede yaşayan vatandaşlar arasında şok etkisi oluşturdu. Projeyi hazırlayan Bağlar Belediyesi, mahkemenin iptal kararını doğruladı ancak iptal gerekçesini bilmediklerini dile getirdi.

Bağlar Belediyesi tarafından hazırlanan proje daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ'ye geçmişti.