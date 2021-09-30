Bağlar'ın geleceğine nefes olacak Millet Bahçesi devam ediyor

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi tarafından tahsis edilen 100 bin metrekarelik alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapımı devam eden çok amaçlı Millet Bahçesi Projesinde çalışmalar devam ederken, projenin 2022 yılı başında tamamlanması bekleniyor.

Yeşil alanlar, dinlenme ve oyun bölümleri, kütüphane, millet kıraathanesi, cami ve spor alanları olmak üzere birçok aktivite için çok amaçlı özellikler barındıran Bağlar Millet Bahçesinde sona doğru geliniyor. Bölgenin en büyük Millet Bahçesi olma kapasitesine sahip projenin son durumunu sahada devam eden çalışmaları takip ederek inceleyen Vali Münir Karaloğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, yüklenici firma yetkililerinden bilgi alarak durum değerlendirmesinde bulundu. Vali Karaloğlu, projenin önemine dikkat çekerek firma yetkililerinden tüm ayrıntıların mutlaka dikkate alınmasını ve projenin en kısa zamanda tamamlanmasını istedi.

"Bağlar'ın şehircilik vizyonuna büyük katkı sunacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği millet bahçesi projelerinin şehirleri beton yığınlarından kurtararak oksijen deposu ve sosyal donatı alanlarına dönüştürmeyi amaçladığını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin şehircilik vizyonuna ve vatandaşların yaşam kalitesine büyük etkide bulunacak Bağlar Millet Bahçesinin tamamlandığında gencinden yaşlısına kadar toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap vereceğinin altını çizdi. Beyoğlu, Diyarbakır ve Bağlar'ın geleceğine ışık tutacak projelere verdiği destekten dolayı Vali Karaloğlu'na teşekkür etti.

Vali Karaloğlu, Başkan Beyoğlu ve beraberindekiler daha sonra Nevruz Parkında da incelemelerde bulunarak park alanındaki eksiklerin giderilmesi için yapılacak çalışmaları değerlendirdi.