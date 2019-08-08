Bağlar'ın sporcu ordusu

Diyarbakır'ın en büyük ilçesi olan Bağlar'da kaymakamlık, belediye, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün koordinasyonu ile yüzlerce çocuk kötü alışkanlıklardan kurtarılarak spora kazandırılıyor.

Diyarbakır'da genç nüfusun en fazla olduğu bölgelerin başında gelen, aynı zamanda yoksul ve dar gelirli vatandaşların yaşadığı yerleşim yeri olarak bilinen Bağlar'da yerel yönetim ve devlet kurumları arasındaki uyum, gençlik ve spora yönelik projelerde meyvelerini veriyor. Kaymakamlık, belediye, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonu ile yürütülen projede yüzlerce çocuk spora yönlendirilerek hem kötü alışkanlıklardan hem de sokaklardan kurtarılıyor.

Bağlar Belediyesi'nden malzeme desteği

Futbol, voleybol, masa tenisi ve basketbol başta olmak üzere birçok branşta yıl boyunca devam edecek çalışmalara aileler de çocuklarını yalnız bırakmayarak destek veriyor. Bağlar Kaymakamlığının öncülüğünde Bağlar İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen alanında uzman spor eğitmenlerince yürütülen çalışmalara katılan çocuklara Bağlar Belediyesi malzeme ve ulaşım desteği sağlayarak katkıda bulundu.

Dereceye girenlere ödüller verildi

Çeşitli spor branşlarında yapılan turnuvalarda dereceye giren takımlar için İlçe Gençlik Merkezi salonunda ödül töreni düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürü Osman Gündüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, Bağlar Belediyesi Kültür Müdürü Mirzeddin Yaşa, Bağlar Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Gültekin ve davetlilerin katıldığı törende başarılı takımlara ödülleri takdim edildi.

Başkan Beyoğlu ve Kaymakam Demirtaş'a teşekkür

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Masum Ayhan, Bağlar'da yüzerce çocuğu kötü alışkanlıklardan kurtararak spora kazandırmayı amaçlayan projeye destek veren Bağlar Kaymakamı Barış Demirtaş ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla salonda renkli görüntüler oluşturan yüzlerce çocuk, törenin ardında programa katılan davetlilerle hatıra resmi çektirdi.

Çalışmalara katılan çocuklar ve aileleri, malzeme ve ulaşım desteği sağlayarak projeye katkıda bulunan Bağlar Belediyesi'ne teşekkür etti.