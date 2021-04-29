Bağlar'ın vizyon projesi yükselmeye başladı

Yakın zamana kadar üzüm bağları ve bahçeleriyle bilinen ancak zamanla bölgede gerçekleşen çarpık kentleşme nedeniyle bu özelliğini yitiren Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bu kültür yeni bir vizyon ve proje ile canlandırılıyor. Bağlar Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla hazırladığı Bağ Evi projesi Bağcılar Mahallesi'nde hayata geçiriliyor. Projenin çalışmalarına başlanırken, 35 bin metrekarelik alanı kapsayan projede üzüm çeşitleri ve bitki türlerinin yanı sıra çocuk oyun alanları, dinlenme bölümleri,yürüyüş yolları ve sağlıklı yaşam ve spor parkurları yer alıyor. Hızla yükselen projenin kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.

“Bu güzel proje nedeniyle heyecanlı ve mutluyuz”

Projenin hayata geçirilmesine büyük önem veren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Projenin Bağ Kültürü'nün yeniden canlandırılması ve kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandıklarının altını çizen Başkan Beyoğlu,”Çocukluğumuzda Bağlar'ımızda üzüm bağları ve bahçeler vardı. Bir çocuğumuzun bunlarla ilgili anıları var. Göreve geldikten sonra hayal ettiğimiz projelerden biri bu proje idi. Nitekim titiz bir çalışma ile projemizi hazırlayarak uygulamaya koyduk. Projede sadece üzüm çeşitleri ve yöreye özgü bitkiler olmayacak. Vatandaşlarımıza huzur veren sosyal donatı alanları da olacak. Kısa sürede tamamlayıp vizyon ve simge proje olarak milletimizin hizmetine sunacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çıktığımız bu kutlu hizmet yolculuğunda Diyarbakır'ımızın ve Bağlar'ımızın geleceğine yön verecek olan her proje bizi heyecanlandırıyor. Allah, milletimize karşı bizi mahcup etmesin” dedi.