Bağlar'ın yolları yenileniyor

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçedeki yolların yenilenmesi talimatını verdi.

Bağlar Belediyesi ilçe genelinde konforlu ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezlerindeki yollar elden geçirilirken taşrada da bozulan yollarda iyileştirme uygulamaları yıl boyunca devam edecek. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla bayramdan sonra 90 köy yoluna sathi kaplama ve beton asfalt yapılacak. Belediye tarafından eski Bağlar yollarına da asfalt yapılacağı belirtilirken, 60 bin metrekare bazalt taşlarıyla da kaldırım yapılacağı, kaldırım yapılan tüm alanlara yeni sistem ışıklandırma yapılacağı duyuruldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “İlçemizin sorunlarını tespit ettik ve kolları sıvayarak çalışmalara başladık. Çalışmalar kapsamında ilk olarak ilçemize bağlı köy yollarını ve eski Bağlar yollarını asfalt çalışmalar yapacağız. Bunun yanı sıra kaldırımlarımıza da 60 bin metrekare bazalt taşı döşeyeceğiz. Bu kaldırımlarımıza da yeni sistem ışıklandırma yapacağız ve tüm bu çalışmalarımızı bir ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Bağlar ilçemizin sorunlarını çözmek ve halkımıza hizmet etmek için varız, var olmaya da devam edeceğiz” dedi.