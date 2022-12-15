Bahçelievler Belediye Başkanından Diyarbakır Annelerine destek

Hakan Bahadır'dan geldi.

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 200'üncü gününde devam ediyor. Ailelerin kutlu direnişine bir destekte İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve ekibinden geldi. Ailelerle tek tek görüşen Dr. Bahadır dertleştikten sonra açıklamalarda bulundu.

Çocuklara teslim ol çağrısı yapan Başkan Dr. Hakan Bahadır, 39 kişinin teslim olduğunu ve korunduğunu söyledi. Bahadır, “Benimde evladım var, hiçbir aile çocuğunun terör örgütüne gitmesini istemez bu doğru değil. Türkiye Cumhuriyetinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 85 milyon insanı eşit ve aynı görüyoruz. Buradaki olay Kürt, Türk, Laz, Çerkez veya şu partili bu partili olayı değil insanlık dramı. Çocukların dağa gitmesi bir soykırımdır, bunun adını Kürtleri koruyorum demekte hataların en büyüğüdür. Öyle bir şey yok, Türkiye Cumhuriyeti hiçbir vatandaşını ayırmadı ayırmayacaktır. Gelin Türkiye Cumhuriyetine teslim olun, bu zamana kadar 39 kişi geldi hiçbirisine bir şey olmadı ve olmayacak” dedi.