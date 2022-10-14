Bakan Ersoy, Diyarbakır‘da devam eden festival etkinliklerini gezdi

Diyarbakır temaslarını sürdüren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kentte devam eden festival çerçevesinde düzenlenen Mezopotamya Lezzetleri Atölyesi ve Yöresel Türküler Konseri'ne katıldı.

Diyarbakır'da 8 Ekim'de başlayıp 16 Ekim'e kadar devam eden festival dahilinde kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sur ilçesinde festival programı süresince düzenlenen Mezopotamya Lezzetleri Atölyesi'nde Diyarbakır yöresine ait yemek ve tatlı yapılan alanı ziyaret etti. Bakan Ersoy daha sonra tarihi Kervansaray Oteli'nde düzenlenen Yöresel Türküler Konseri'ne katıldı. Bakan Ersoy, seslen ezgileri dinledikten sonra otelden ayrıldı.