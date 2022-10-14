Bakan Ersoy Diyarbakır'da turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Diyarbakır'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir otelde turizm sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Diyarbakır'da 8 Ekim'de başlayıp 16 Ekim'e kadar devam edecek festival ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Diyarbakır'da toplu açılış töreni öncesinde kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yenişehir ilçesinde bir otelde turizm temsilcileriyle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya Bakan Ersoy'un yanı sıra, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Dicle Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakoç, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve turizm temsilcileri katıldı.