Bakan Ersoy, Kürtçe klasik eserler ortak yayın protokolü imza törenine katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'da Feqi'den Tuale resim sergisi ve Kürtçe klasik eserler ortak yayın protokolü imza törenine katıldı.

Yenişehir ilçesinde bulunan Sezai Karakoç Kültür Merkezinde Feqi'den Tuale resim sergisine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık olarak yürütülen Kürtçe klasik eserler ortak yayın protokolü imza törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Ersoy, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın neresine gidilirse gidilsin Diyarbakır'ı bilen, Diyarbakırlıyı tanıyan herkes bu şehre ve bu şehrin güzel insanlarına ilişkin ilk söyleyeceği sözün, misafirperverliği olacağını söyledi. Diyarbakır'ın sokaklarını dolaşırken nasıl bir havanın teneffüs edildiği hissedildiğini aktaran Bakan Ersoy, “Diyarbakırlı bir hemşerimizle konuşurken yüzyıllara aşan bir kültürel referansla konuştuğunu hemen anlıyorsunuz. Burada herhangi bir eserden bahsedilirken yeni dendiğinde 300-400 yıllık bir tarihe atıfta bulunuyor. Çünkü Diyarbakır'ın hafızasında bir şeyin eski olarak tanımlanabilmesi için her halde en az 1000 yıllık bir geçmişi olması gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bahsettiğimiz zenginliği evrensel bir değer haline getirme çabası içerisinde olduğumuzu özelikle belirtmek istiyorum” dedi.

Diyarbakır Valiliği ve büyükşehir belediyesiyle birlikte başlattıkları Doğunun Kanaatları programı çerçevesinde Diyarbakır'ın eşsiz bir mirasını günümüze ulaştırmak adına farklı alanlarda çalışmalar başlatmış bulunmakta olduklarını hatırlatan Bakan Ersoy, tarihin geleceği şekillendirdiğini ifade etti. Bakan Ersoy, “Doğunun kanatları programında medeniyetimizin oluşmasında büyük katkılar sağlamış bu coğrafyaya ruh veren öncü şahsiyetlerin eserlerini yeni nesillerle buluşturuyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizle birlikte Molla Ahmed-i Cezeri, Feqiye Teyran ve Ahmed-i Hani'nin Mem-u Zin adlı eserinin basımlarını gerçekleştirdik. Diyarbakır Sur Festivalini 1-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirmeye karar verdik. Binlerce sanatçının, onlarca etkinlik noktasında, yüzlerce etkinlikle Diyarbakır halkının buluşmasını sağlayacağız. Hem yöreden, hem Türkiye'den, hem de dünyadan birçok sanatçının katılımıyla çok farklı renkleri 7'den 70'e herkese hitap eden sanat etkinlikleri olacak. Bunun müjdesini şimdiden verelim” şeklinde konuştu.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu ise, Klasik Kürtçe eserlerin bakanlık ve büyükşehir belediyesinin ortak yayın protokolünü imzalamış olacaklarını ifade etti. Vali Karaloğlu, “Bizim maksadımız şu, Kürtçeyi yaşatmak ve geliştirmek, Kürtçe'nin klasik eserlerini gençlik be bugünün gençliğiyle buluşturmak. Kendi ve kurumların kütüphanesinde bulunabilmesini sağlamak. Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından taraflar arasında protokol imza töreni yapıldı.

Programa Bakan Ersoy'un yanı sıra Vali Karaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal ve kurum amirleri katıldı.