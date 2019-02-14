Bakan Kurum, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Bakan Kurum, valilik tarafından bir düğün salonunda düzenlenen yemekte şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Kurum, bugün burada yemek yenip oturuluyor ise bunun toprak, vatan, bayrak uğruna verilen şehitlerin, kahraman gazilerin sayesinde olduğunu söyledi. Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Bugün Sur ilçesindeydik, Suriçi'nde daha bir buçuk iki sene önce 71 şehidimiz birçok gazimiz oldu. Kahraman güvenlik güçlerimiz canları pahasına, vatan toprağı için, bu ülkenin birliği için bu ülkenin beraberliği için mücadele ettiler canlarını verdiler. En güzel mertebedeler, Allah inşallah bizlere de nasip eder böyle makamları. Ama terör örgütü, çukur kazdı, devletimiz bu çukuru kapadı. Kalpleri kırdı biz bu kırılan kalpleri fethetmek, buradaki yaşamı sürdürmek adına, Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde devlet olarak seferber olduk ve en kısa zamanda Diyarbakır'da Sur bölgesinde terör örgütünden zarar gören vatandaşlarımızın yarasını sarmak adına hızlı bir sürece girdik ve bu süreçte vatandaşlarımıza artık evlerini teslim etmeye başladık. Diyarbakır'ın hafızasını yok etmeye çalıştılar, Diyarbakır'ın kültürünü, ecdadın bize bıraktığı eserleri yok etmeye çalıştılar. Ama devletimiz, güvenlik güçlerimiz buna müsaade etmedi.”

Konuşmaların ardından şehitler için dua okundu.