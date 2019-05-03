İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bakan Selçuk'tan okullara ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Prof.

Dr. Ziya Selçuk, Diyarbakır'da okulları ziyaret edip öğrencilerle bir araya geldi.


Dr. Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Selçuk, Diyarbakır Valiliği ziyaretinden sonra okulları ziyaret etti. Yenişehir ilçesinde bulunun Ziya Gökalp Anadolu Lisesi ile Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Bakan Selçuk, girişte öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılandı. Bakan Selçuk okullarda öğrencilerle sohbet edip şakalaştı.


Dr. Ziya Selçuk, okullarda öğrencileri ziyaret ettikten sonra öğretmenlerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.