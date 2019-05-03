Bakan Selçuk'tan okullara ziyaret

Dr. Ziya Selçuk, Diyarbakır'da okulları ziyaret edip öğrencilerle bir araya geldi.

Dr. Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Selçuk, Diyarbakır Valiliği ziyaretinden sonra okulları ziyaret etti. Yenişehir ilçesinde bulunun Ziya Gökalp Anadolu Lisesi ile Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Bakan Selçuk, girişte öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılandı. Bakan Selçuk okullarda öğrencilerle sohbet edip şakalaştı.

Dr. Ziya Selçuk, okullarda öğrencileri ziyaret ettikten sonra öğretmenlerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.