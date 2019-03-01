Bakan Soylu, Diyarbakır'da açılışa katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da katıldığı açılış töreninde, "Biz sadece biz değiliz, biz aynı zamanda Şam'ız, Halep'iz, Kerkük'üz, Kudüs'üz, Filistin'iz, Medine'yiz, Mekke'yiz, biz büyük bir memleketin evlatlarıyız. Bu cahillere, bu terör örgütünün kalmışlarına ne medeniyetimizi teslim ederiz ne vilayetlerimizi ne çocuklarımızı ne de geleceğimizi” dedi.

Bakan Soylu, Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi'nce yapılan Hamidiye Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Bakan Soylu'nun yanı sıra Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, Türkiye'nin Doğu'sundaki bir ilçe ile Türkiye'nin Batı'sındaki bir ilçe arasında bugün Allah'a çok şükür herhangi bir ayrımın herhangi bir gelişmişlik farkının herhangi bir kalkınma farkının olmadığını söyledi. Bakan Soylu, “HDP'nin sözde Eş Genel Başkanı Pervin Buldan çıkıyor bir laf ediyor, önümüzdeki seçim bizim 40 yıllık tarihimizin en parlak seçimi olacak diye. Allah'ınızı severseniz burada yaşayan kardeşlerimiz Kürt kardeşlerimiz burada yaşamanızın tarihi 40 yıl mı?"

“Sözümüzdür, terörü Diyarbakırlı gençlere musallat etmeyeceğiz”

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun makus talihini 17 yıllık kısa bir dönem içerisinde son bulduğunu kaydeden Bakan Soylu, şöyle devam etti:

“Bu ülkenin bayrağı için, bu ülkenin özgürlüğü için, bu ülkenin hürriyeti için, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da kimse dinine, ırkına, rengine bakmadan bu ülkede birlik ve beraberlik içerisinde oldu. Biz sadece biz değiliz, biz aynı zamanda Şam'ız, Halep'iz, Kerkük'üz, Kudüs'üz, Filistin'iz, Medine'yiz, Mekke'yiz, biz büyük bir memleketin evlatlarıyız. Bu cahillere, bu terör örgütünün kalmışlarına ne medeniyetimizi teslim ederiz ne vilayetlerimizi ne çocuklarımızı ne de geleceğimizi. 13-14 yaşlarındaki çocuklarımızı daha götürüp orada kız çocuklarımızı kendi masalarında meze yapan ahlaksızların inancı yoktur. Terörle ilgili hiç endişe etmeyin, siz işinize bakın, Diyarbakırlı gençlerimize sözümüzdür, namus ve şeref sözümüzdür vallahi de billahi de size kimseyi musallat etmeyeceğiz. Anneler size sesleniyorum terör örgütüne katılımın en az olduğu son 30 yılın tarihi 2018 yılıdır. Seneye daha az olacak 2019 yılında, onlara nefes aldırmıyoruz. O bizim işimizdir.”

“Onların ipi Amerika'nın Avrupa'nın elinde, bizimkisi sizin elinizde”

Bunların ideoloji üzerinden, kör bir anlayış üzerinden, başkalarının talimatı üzerine kendilerine vazife koyup paraları dağa gönderdiklerini, Kandil'e gönderdiklerini ifade eden Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Güçlü bir anlayışı hep birlikte ortaya koymaya çalışıyoruz. Şunu söyleyelim size, biz kimseye bağlı değiliz, Amerika'ya, Avrupa'ya, onların ipi Amerika'nın elinde, onların ipi Avrupa'nın elinde, onların ipi Türkiye'yi şu anda çökertme planları yapan, kuşatma planları yapanların elinde. Bizim ipimiz kimin elinde biliyor musunuz, bizim ipimiz sizin elinizde. Hiç merak etmeyin biz bu PKK terör örgütünü ezer geçeriz, ondan bir endişeniz olmasın. Biz onlara ne yapacağımızı biliriz, ama sizden istediğimiz şudur, bunlara yüz verilmemesini etrafınıza ki herkese söyleyin. Siz bize topu verin biz Kılıçdaroğlu'nun kalesine doksana çakıverelim.”

Öte yandan Bakan Soylu konuşması sırasında ezan okunmasıyla birlikte konuşmasını yarıda kesti. Bakan Soylu, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal'ın kendisine hediye ettiği Kur'an-ı Kerim'i öpüp alnına koyduktan sonra teslim aldı.

Yapılan açılışın ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler Ergani ilçesine hareket etti.