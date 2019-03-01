Bakan Soylu, Eğil ilçesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler ilk olarak Eğil ilçesinde bulunan Hazreti Zülkifl ve Hazreti Elyesa peygamberlerin kabirlerini ziyaret ederek kabirleri başında dua etti. Daha sonra İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın okuduğu dua eşliğinde Hazreti Zülkifl ve Hazreti Elyesa peygamber kabirlerinin puşideleri değiştirildi. Ardından Bakan Soylu, Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler Eğil ilçesinde kılınan cuma namazının ardından vatandaşa aşure ikram etti.

Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Yenişehir Kaymakamı Serdar Kartal, Bağlar Kaymakamı Barış Demirtaş, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, Eğil Kaymakamı Kürşad Atak, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve kurum müdürleri katıldı.