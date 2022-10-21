Bakan Soylu'nun Diyarbakır temasları sürüyor

Diyarbakır'daki temasları çerçevesinde ilçede vatandaşlarla buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sorun ve talepleri dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazar günü Diyarbakır'a yapacağı ziyaret öncesi Bakan Soylu, AK Parti ilçe teşkilatlarında partililerle buluştu. Çınar, Bismil, Hani, Dicle ve Eğil ilçelerinde AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Soylu, geçen hafta Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasından dolayı ertelenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinin bu Pazar günü yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülkede sadece otobanları, şehir hastanelerini, dünyanın en büyük barajlarını, sanayi ve ihracatı 40-50 milyar dolarlardan 250 milyar dolarlara çıkarmadığını söyleyen Bakan Soylu, "Bunların yanında Erdoğan, büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştirdi. Artık insanlar istedikleri gibi düşüncelerini anlatabiliyorlar. Bu ülkede insanlar rahat bir şekilde ben dindarım diyebiliyor. Artık kimse kılık ve kıyafetinden dolayı yargılanmıyor. Artık insanlar rahat bir şekilde ben Kürt'üm diyebiliyor. Herkesin kendini rahat ifade edebileceği bir konumdayız. Bunu yapabilmek o kadar kolay değil. Geçmiş yıllarda defalarca bu ülkenin siyasetçilerine bedel ödetildi” dedi.

Batı ülkelerinin Rusya-Ukrayna savaşında ortaya çıkan gıda krizinin çözülmesi için tıpış tıpış Türkiye'ye geldiğini belirten Soylu, “Rengine, diline ve etnik kökenine bakmadan batı bütün sorunlarını üzerimize yıkıyor. Sebebi, bunlar düşünmesin, çalışmasın ve önlerine bakmasın diye. Sürekli onları kendi içlerinde sabahtan akşama kadar uğraştıralım diye. Gelişmezler, kalkınmazlar diye bizi kendi içimizde uğraştırıyorlar. Eğer gelişirsek Türkiye'ye mahkum olacaklarını biliyorlar. Ne yaptılar, gıda krizi çıktı mı Ukrayna-Rusya savaşında? Kendileri halletselerdi ya. Biden konuştuğunda mangalda kül bırakmıyor. Halletselerdi ya savaşı" diye konuştu.