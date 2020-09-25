Bakan Varank, Diyarbakır'da Sanayi Mektebinin açılışını yaptı

Diyarbakır'da Sanayi Mektebinin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta olmak üzere bir çok sivilimizin canına kasteden bu olayları, bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa, büyük yanılgı içindeler. Türkiye'yi terör iklimiyle dize getirme planlarının ilk aşaması olan 6-7 Ekim olaylarını, bu ihaneti biz asla unutmayız" dedi.

Bir dizi ziyaret ve açılış için Diyarbakır'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen projeler çerçevesinde Sanayi Mektebinin açılışına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Açılış öncesi konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, güne Diyarbakır için çok hayırlı yatırımların imzasını atarak başladıklarını söyledi. Bakan Varank, "Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programıyla yaklaşık 20 milyon liralık 7 projemiz hayata geçecek. Birazdan da tarihi yüz yıllara dayanan Sanayi Mektebimizin resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Bu bina ilk defa 1870'li yıllarda ilkokul olarak inşa edildi. Sonra Sanayi Mektebine çevrilerek, dereceyle mezun olan öğrencilerin zanaatkarlık yapmaları sağlandı. 1910 senesinde ise Sanat Mektebine dönüştürülerek, Hamidiye Mektepleri adını aldı. 1. Dünya savaşı sırasında burası, hastane olarak kullanılmış. İzleyen yıllarda da tıp fakültesine bağlı kalmaya devam etmiş. 1956 yılında Maarif Koleji olarak hizmet vermeye başlamış. Aslında dikkatinizi çok net bir biçimde çekeceği gibi temellerin atıldığı ilk günden beri, bu yapı Diyarbakır'a eğitim hizmeti vermiş, ilim-irfan yuvası olmuş. İşte şimdi de bu tarihi yerleşkeyi yeni bir misyonla Sanayi Mektebine dönüştürüyoruz. Böylece Diyarbakır, nitelikli istihdamı odağına alan çok fonksiyonlu bir yerleşkeye kavuşuyor. Sürekli eğitim ve tasarım merkezlerini bünyesinde barındıracak bu mektepte, yereldeki okullarla işbirliği içinde mesleki eğitim yeterlilik belgesi de verilecek. Ben aslında biraz da somut örnekler üzerinden gitmek istiyorum. Vereceğim örnekler, bu mektebin taşıdığı kritik önemi çok daha net açıklayacak. Bugün Diyarbakır'a müjdelerle geldik. İmza attığımız her bir proje, şehrimizdeki kapasiteyi tam da planladığımız şekilde, bir üst noktaya taşıyor. Bunun sonucu olarak, özel sektör daha fazla nitelikli işgücü talep etmeye başlayacak. İşte Sanayi Mektebiyle, vatandaşlarımızın yeni kabiliyetler edinmesini sağlayacağız" diye konuştu.

"Sanayi Mektebinde 28 ülke büyükelçiliğinin vize merkezi bulunuyor"

Diyarbakır Tekstilkent'in marka değerinde ürünler çıkması için tasarımcılar yetiştireceğine vurgu yapan Bakan Varank, "Firmaları imalat sektöründe inovasyona teşvik edecek eğitimler vereceğiz, buralarda çalışanlar kendi modellerini kendi tasarımlarını geliştirmeyi öğrenecekler. Diyarbakır turizm açısından özel bir şehir, ancak turizm-bilişim ve turizm-imalat sektörü bağlantıları çok zayıf. Sanayi mektebinde verilecek yazılım eğitimleriyle, bu bağlantılar kuvvetlendirilecek. Diyarbakır İstanbul'dan sonra, ülkemizde en fazla 18 yaş altı nüfusun olduğu illerden birisi. Yani elimizde işlemeye hazır bir hazinemiz var. Biz bu evlatlarımızın teknolojiyle daha fazla içli dışlı olmalarını, teknolojiye yönelmelerini istiyoruz. Bu çocuklar teknoloji üretme kabiliyetini edinsin, teknolojiyi sevsin istiyoruz. İşte Sanayi Mektebinde sunulacak teknoloji eğitimleri, çocuklarımızın ilgisini, merakını fazlasıyla cezbedecek. Biliyorsunuz dış ticarette, elektronik ihracat giderek daha fazla pay almaya başladı. Bu merkezde verilen e-ihracat eğitimleri, daha fazla sanayicimizin, üreticimizin yurtdışına açılmasına katkı sağlayacak. Sanayi Mektebinde ayrıca 28 ülke büyükelçiliği tarafından yetkilendirilmiş bir Vize Merkezi de bulunuyor. Vize Merkezi sayesinde, vatandaşlarımız en yakın il olan Gaziantep'e gitmeye gerek olmaksızın Diyarbakır'da vize işlemlerini çözebilecekler. Sanayi Mektebinin sunacakları elbette bu bahsettiklerimle sınırlı değil. Geçmişi yüz yıllara dayanan bu bina, sahip olduğu yeni misyonuyla, önümüzdeki çağın kabiliyetlerini bugünden yetiştirmeye başlayacak. Diyarbakır'a, Güneydoğu Anadolu Bölgesine ve ülkemize eşsiz katkılar sunacak" şeklinde konuştu.

"6-7 Ekim olaylarını, bu ihaneti biz asla unutmayız"

Bugün gündemin sıcak olduğunu aktaran Bakan Varank, "Kobani olaylarını bahane edip şehirlerimizi talan edenler hakkında yürütülen bir soruşturma neticesinde adli işlemler yapılıyor. Şimdi birtakım kişiler çıkıp, 6 yıl sonra mı bu işlemler yapılıyor diye yaygara çıkarmaya çalışıyor. Yapılan uygulama tabi ki adli mercilerin takdiri. Ama şunu açıkça söylemek istiyorum, günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta olmak üzere birçok sivilimizin canına kasteden bu olayları, bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa, büyük yanılgı içindeler. Türkiye'yi terör iklimiyle dize getirme planlarının ilk aşaması olan 6-7 Ekim olaylarını, bu ihaneti biz asla unutmayız. Hamdolsun, büyük bir mücadele sergileyerek, bize kurulan tüm tuzakları tersine çevirdik. Türkiye'yi, Diyarbakır'ı o günlere geri döndürmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. İşte Sanayi Mektebi gibi yatırımlar bu iklimi özleyenlerin hayallerini bozmaya devam edecek" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Varank ve beraberindekiler Sanayi Mektebinin açılışı gerçekleştirildi. Sanayi Mektebinde eğimini tamamlayan iki kadın girişimciye sertifikaları verildi.