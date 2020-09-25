Bakan Varank Lice'de 125 kişiye istihdam sağlayan mermer fabrikasının açılışını gerçekleştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yıllardır kapalı olan mermer fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 35 milyon liralık yatırımla 125 kişiye istihdam oluşturan mermer fabrikasının açılış düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, kamu kurum temsilcileri ve davetliler katıldı. Açılış öncesi açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lice'nin yatırım, üretim ve istihdamla anılacağını söyledi. Bakan Varank, "Mermer fabrikasının 35 milyon liralık yatırımla tekrar faaliyete geçmesi sebebiyle Lice'ye geldik. Bölgede 10 yıldır faaliyetlerini durdurmuş olan bir mermer işletmemiz ocaklarıyla tekrar faaliyete geçiyor. Önemli bir girişim. Burada özel sektörün bir araya gelerek neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden birini görüyoruz. 4 firmamız Ticaret ve Sanayi Odası ile bir araya geldi, sermayelerini birleştirdiler ve bu fabrikayı tekrar hayata geçirdiler. Özellikle mermer ocaklarındaki üretim hem yurt içi hem de önemli bir ihracat potansiyeli taşıyor. Buradaki mermer başta Çin olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediliyor. ilk aşamada 125 kişi istihdam ediliyor, bu da katlanarak inşallah devam edecek. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi özelinde çok büyük bir gayret gösteriyoruz. Amacımız buranın üretim ve ekonomi ile anılması. Çok güzel işlere öncülük ediyoruz. Bugün önemli müjdelerimiz oldu, bu da müjdelerimizden biri inşallah paydaşlarımızın hepsi ile valiliğimiz, milletvekillerimizle Diyarbakır'a hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Varank, mermer fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Bakan Varank, daha sonra fabrikayı gezip yetkililerden bilgi alarak mermerleri ocağa kendi elleriyle attı.