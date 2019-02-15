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Bakan Varank, Sur esnafını ziyaret etti

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu.


Merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi esnafı ile buluşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu, burada bulunan vatandaşlar ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Burada esnafla sıcak sohbetler yapan ve onların sorunlarını dinleyen Bakan Varank ve Vali Güzeloğlu, bu sıkıntıların giderilmesi konusunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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