Bakan Varank'tan Diyarbakır'a müjde

Projenin temel atma töreni önümüzdeki günlerde yapılacak” dedi.

Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği açılış töreni için kentte gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karacadağ Kalkınma Ajansı toplu açılış törenine katıldı. Törene Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, belediye başkanları, STK'lar ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşması yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Kadim Diyarbakır şehri tarihin her dönemde sanatçılara, edebiyatçılara, âlimlere ev sahipliği yaptı. Sahabeleri ağırladı. Barış şehri, huzur şehri olarak İslam coğrafyasında farklı bir yer edindi. Ancak bu güzel barış iklimi, terör belasıyla birlikte maalesef bozuldu. Vakti zamanında ülkemizin sanayi anlamında en önemli şehirlerinden olan Diyarbakır, kan ve gözyaşından beslenen terörün kurbanı oldu. Mağaralarda yitip gitsinler diye milletin çocuklarını zorla dağa götüren terör örgütü, ülkemizdeki kardeşlik ortamını dinamitlemek için her türlü yola başvurdu. Barış maskesi altında terörü körükleyen vesayet odaklarının maşaları, Diyarbakır'ın muazzam potansiyelinin önünde korkuluk gibi dikilerek yatırımcıyı bu şehirden kaçırdı. Niye biliyor musunuz. Çünkü onların derdi hiçbir zaman Diyarbakır olmadı. Tek dertleri istismar alanları oluşturarak siyasi rant elde etmekti. Bunun peşine düştüler. Ama artık eski Türkiye yok. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güvenlik güçlerimizin büyük fedakarlığı ve özverisiyle terörle mücadelesini sadece sınır içinde değil sınır dışında da sürdürüyor. Terör örgütünün yaşadığı korkuyu, dehşeti, telaşı artık sadece telsiz konuşmalarından duymuyoruz. Örgütün sözde liderleri ekranlara çıkıp bir taraftan ortaklarını tehdit ederken bir taraftan da yardım dileniyorlar. Allah'ın izniyle yok olup gitmenin eşiğindeler ve yok olacaklar. Terörle mücadelemiz Türkiye için risk oluşturabilecek tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecek” dedi.

“70 milyon liralık desteğimizle tamamlanacak 4 proje, 4 bin 900 gencimize ekmek kapısı olacak”

Bakan Varank, 70 milyon liralık desteğimizle tamamlanacağını, 4 proje, 4 bin 900 gence ekmek kapısı olacağını belirtti. Bakan Varank, “Sanayi yatırımlarına ivme kazandırmak için Diyarbakır'daki Organize Sanayi Bölgelerine kredi desteği sağladık. Bakınız 2002 yılı sonrası kurulan Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB ve Diyarbakır Karacadağ OSB ile birlikte bu şehirdeki OSB sayısı üçe çıktı. Diyarbakır OSB ve Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB için toplamda 263 milyon liraya yakın bakanlık kredisi kullandırdık. Diyarbakır OSB arıtma projesi yine Bakanlığımızın desteğiyle tamamlanarak geçtiğimiz yılın sonunda faaliyete geçti. OSB'lerin tamamında bugün itibarıyla üretime geçen 263 parselde yaklaşık 14 bin Diyarbakırlı istihdam ediliyor. İnşallah tüm parsellerin dolmasıyla bu sayı iki katına çıkacak. Son 19 yılda bu şehre yatırım yapmak isteyen firmalar için bin 800'e yakın teşvik belgesi düzenledik. Bunların 850'den fazlası tamamlandı. Hayata geçen bu yatırımlar sayesinde 40 bin kişi istihdam edildi. Bakanlığımıza bağlı kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri bu hedef doğrultusunda sadece son 2 yılda sanayi, girişimcilik, tarım, hayvancılık, turizm alanına katkı sağlayacak birçok projede öncü aktör olarak yer aldı. Önümüzdeki dönem için de çalışmalarımız süratle devam ediyor. Bu bağlamda Diyarbakır'lı gençlerimizle, sanayicilerimizle, vatandaşlarımızla önemli müjdeleri paylaşmak istiyorum. Çalışan ve Üreten Gençler Programı çerçevesinde Bismil, Çermik, Ergani ilçelerinde ve Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB'de 'Hazır Giyim' sektörlerine yönelik yaklaşık 50 bin metrekare kapalı alana sahip 14 yeni fabrika binasını 3 ay içerisinde hazır ediyoruz. 70 milyon liralık desteğimizle tamamlanacak 4 proje, 4 bin 900 gencimize ekmek kapısı olacak” diye konuştu.

“5 bin 400 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak, yaklaşık 2,5 milyar liraya mal olacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir diğer müjdenin de Diyarbakır Lojistik Merkezi Projesine yönelik, 5 bin 400 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak, yaklaşık 2,5 milyar liraya mal olacak Diyarbakır Lojistik Merkezi Projesinde artık son eşiğe geldiklerini vurguladı. Bakan Varank, “Projenin temel atma töreni önümüzdeki günlerde yapılacak. Bu merkez çerçevesinde 58 tane A+ sınıf depo inşa edilecek. Bölgesel kalkınma anlayışıyla tasarlanan 40 milyon lira bütçeli 2022 Yılı Stratejik Sektörlere Finansman Desteği Programı (FİNDES) ile yaklaşık 152 milyon liralık yatırımı hayata geçireceğiz. Bu destek programını da inşallah önümüzdeki günlerde ilan edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Bundan sonra Diyarbakır'ın tek gündemi yatırım, üretim, istihdam ve ihracattır”

Burada toplanmalarının amacı Karacadağ Kalkınma Ajansının destekleriyle hayata geçen, Diyarbakır'a değer katacak birbirinden önemli 4 projenin resmi açılışı olduğunu aktaran Bakan Varank, toplam değeri yaklaşık 8 milyon lira olan bu projelerden ilki Diyarbakır STEM Merkezi ve Tasarım Beceri Atölyeleri projesi olduğunu kaydetti. Bakan Varank, “Kurulan STEM Merkezinde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında öğrencilerimize ve öğretmenlerimize eğitimler verilecek. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanacak. Aynı zamanda bu merkez, proje çerçevesinde 17 ilçede kurulacak Tasarım ve Beceri Atölyelerinin koordinasyonunu yapacak. İkinci projemiz olan Özel Gereksinimli Bireyler Mola Evi ile zihinsel ve fiziksel engelli bireylerin yaşam kalitesi artırılacak, engelli bakımında ailelerin yaşadığı sorunların çözümüne yardımcı olunacak. İçinde eğitim odaları, hobi sınıfları, spor salonu, mutfak ve yemekhane bulunan Gündüzlü Bakım Merkezinde revir, çağrı merkezi, engelli araç, ve psikososyal servis hizmetleri sunulacak. Üçüncü projemiz tarıma yönelik. Kurduğumuz tohumculuk laboratuvarı sayesinde Diyarbakır'da sertifikalı tohum üretimi ve buna bağlı olarak tarımsal üretim ve kalite artacak. Bugün açılışını yaptığımız son proje çocuklarımızın, gençlerimizin okuma ve araştırma alışkanlıklarını geliştirecek kütüphaneler inşa edilmesine yönelik. Bu çerçevede 4 ilçedeki cami müştemilatları, Kur'an Kursları ve atıl durumda bulunan 11 mekanın tadilatı yapılarak bu alanlar gençlerimizin kullanımına sunulmuştur. Bundan sonra Diyarbakır'ın tek gündemi yatırım, üretim, istihdam ve ihracattır” şeklinde konuştu.