Bakan Yardımcısı Erdil Yenişehir'de incelemelerde bulundu

Dr. Tayyip Sabri Erdil Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesine ait Engelsiz Yaşam Merkezi, İkinci Bahar Millet Kıraathanesi, yeşil kuşak ve akıllı bisiklet durağını ziyaret etti.

İlk olarak Diyarbakır Vali Yardımcısı Murat Yıldız ile birlikte Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'yi makamında ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Yenişehir Kaymakamlığı ile Yenişehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci tarafından ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermesinin ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil daha sonra sahaya inerek Yenişehir ilçesini gezdi. Erdil, Yenişehir ilçesinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından geçtiğimiz günlerde ödüle layık görülen yeşil kuşak ve akıllı bisiklet durağı yine Yenişehir Belediyesine ait Engelsiz Yaşam Merkezi ve İkinci Bahar Millet Kıraathanesi ziyaret ederek yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Yenişehir Belediyesi Başkan Vekil Murat Beşikci'ye başarılar diledi.

Başkan Vekili Beşikci ise nazik ziyaretlerinden ötürü İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve Diyarbakır Vali Yardımcısı Murat Yıldız'a teşekkür etti.