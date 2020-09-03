Bakan Yardımcısı İnce'den ailelere 1'inci yılında ziyaret

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül 2019'dan beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde bulunan aileler, eylemlerinin 1'inci yılında. Ailelerin evlat nöbeti 1'inci yılını geride bırakırken, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Münir Karaloğlu ve beraberindekiler, ailelere destek ziyaretinde bulundu.

“En son terörist, en son hain, yok oluncaya kadar hep birlikte etkin bir şekilde mücadele edeceğiz”

Aileler ile görüştükten sonra basın açıklamasında bulunan Bakan Yardımcısı İnce, Diyarbakır annelerinin, 365 gündür, tam 1 yıldır buradan tüm dünyaya bir mesajı olduğunu, duruşu olduğunu ifade etti. Mesajları, duruşları evlatlarına kavuşma isteği olduğunu belirten Bakan Yardımcısı İnce, “Bu isteklerini 365 gündür duymayanlar, görmeyenler, kulaklarını tıkayanlar ya da sesiz kalanlar. Bu anneler diyor ki, bizim evlatlarımızı terör örgütü kaçırdı. Ve evlatlarımızı buradan, HDP il binasının önünden kaçırdılar. Böyle bir mesajları var. Bizlerde bu yürekli annelerin, bu cesur kadınların yanında olduğumuzu hissettirmek, onlarla beraber olduğumuzu, belirtmek için bugün buradayız. Onların bu yürekli ve cesur duruşlarını alkışladığımızı belirtmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bizlere bir talimatı var. Bu ülkeye, bu millete kasteden bütün teröristlere, terör örgütlerine, hainlere aman vermeyeceksiniz. Bizler bu şuurla çalışıyoruz, bu ülkeden, bu topraklardan en son terörist, en son hain, yok oluncaya kadar hep birlikte etkin bir şekilde mücadele edeceğiz. Bu annelerin, bu kadınların mücadelesi bizim şevkimizi artırıyor, heyecanımızı artırıyor” dedi.

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, çadırda ailelerle ve teslim olup ailelerine kavuşan evlatlarla görüştükten sonra, Ayşegül Biçer'e Türk bayrağı takdim etti. Bakan Yardımcısı İnce, basın açıklamasından sonra aileleri dinleyerek alandan ayrıldı.