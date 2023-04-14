Bakanı Soylu, “Diyarbakır'da 50. ‘Kökünü Kurutma Operasyonu'nda kahraman arkadaşlarımız 201 şüpheliyi gözaltına aldı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde yaptığı açıklamada, “Diyarbakır'da 50. ‘Kökünü Kurutma Operasyonu'nda kahraman arkadaşlarımız 201 şüpheliyi gözaltına aldı” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da sabah saatlerinde başlayan 50. Kökünü Kurutma Operasyonuna ilişki açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 10 ay önce 1. Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleştirdikleri ve şimdi 50. Kökünü Kurutma Operasyonunu gerçekleştirdikleri Diyarbakır'dan aynı inancı, anlayışı ve kararlılığı uyuşturucuyla mücadele ile ilgili bir kez daha burada ifade etmek istediklerini vurguladı.

Bugün Diyarbakır'da 50. Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleştiğini belirten Bakan Soylu, sabah saat 04.45'te Diyarbakır Emniyet Teşkilatı'ndan 2 bin 135 kahramanın, 20 polis dedektör köpeği, hava araçlarıyla birlikte operasyon başladığını ifade etti.

Onları dualarla uğurladıklarını aktaran Bakan Soylu, “Arkadaşlarımız toplam 236 şüpheliye yönelik başlattıkları bu operasyonda bu saat itibariyle 201 şüpheliyi gözaltına aldılar. İmalat, organizasyon, satış, özelikle Diyarbakır'da yaşayan gençlerimize yönelik ve buradan yönlendirdikleri ülkemizdeki başka noktalara yönelik uyuşturucunun her türlüsüyle ilgili bu suç çerçevesine giren tam 8 aylık teknik takip ve inceleme sonucunda kahraman arkadaşlarımız 201 şüpheliyi gözaltına aldı” dedi.

“Metruk binaların yaklaşık 124 bin 500'ün bugüne kadar 90 binini valilerimiz, kaymaklarımız, belediye başkanlarımızla beraber yıktık”

“Bugün cezaevlerinde 126 bin uyuşturucu ticareti, satıcısı ve imalatından içeride bulunan hükümlü veya tutuklu bulunmaktadır” diyen Bakan Soylu, “Uyuşturucu ile mücadelede özelikle metruk binalarla ilgili sürekli mücadelemize devam etmekteyiz. Bu metruk binaların yaklaşık 124 bin 500'ü bugüne kadar 90 binini valilerimiz, kaymaklarımız, belediye başkanlarımızla beraber yıktık. Yaklaşık 15 bin 500'ünü de rehabilite ettik. Geri kalanını da yıkım ve rehabilite işlemlerimiz devam etmektedir. Geçen seneye göre operasyonlarımız artmasına rağmen, geçen seneye göre daha fazla kişiyi gözaltına almamıza rağmen özelikle kullanıcılık suçundan gözaltına aldığımız sayı yüzde 8 daha azalmıştır. Bu geçen yıllardan itibaren sahada ortaya koyduğumuz baskının bir neticesidir. Bu operasyonlarımız artarak devam edeceğini, sahadaki bu caydırıcılığımızın bir vesile ile sonuçlarının alındığını bir kez daha vatandaşlarımıza ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

“Sentetik uyuşturucuların imal ve ticaretinde taban ceza 10 yıldan 15 yıla çıkartılmıştır”

Türkiye'nin 65 vilayetinde laboratuvarlara özelikle Kızılay ile birlikte kanalizasyonlardan alınan atıkların tahlili ve analizi gönderilmekte olduğunu açıklayan Bakan Soylu, “81 vilayetimizde 42 kriterden 13'ü o ilin, 32 kriter ile her ilçenin risk durumu ölçülmektedir. Devlet olarak bu mücadelemiz eksiksiz olarak hem karşı karşıya kaldığımız sorunun analizini yapmak, hem hangi trendlerle karşı karşıya kaldığımız bir kez daha belirlemek ve aynı zamanda tedbir almak üzere tüm kolluk güçlerimizce devletimizin tüm birim ve kapasiteleri ile devam etmektedir. Ayrıca 5 Nisan'da kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkan kanunla birlikte uyuşturucu ile mücadelede başka bir safhaya geçildi. Altını çizmek istiyorum; sentetik uyuşturucuların imal ve ticaretinde taban ceza 10 yıldan 15 yıla çıkartılmıştır” şeklinde konuştu.

“Cezaevlerinde uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik tedavi ve rehabilitasyon imkanları arttırılacak”

Bakan Soylu, şöyle konuştu:

“Yine aynı düzenlemeyle uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak veya kullanmak suçundan haklarında kamu davasının ertelenmesi veya denetimli serbestlik kararı verilenlere ilave yükümlülükler yüklenecektir. Örneğin ehliyete el konulmak gibi tanımlanmış, eğer bu konuda sürpriz olabilecek bir takım denetimlerle farklı şeylere rastlanılırsa daha farklı ilave ve yükümlülükler kanun çerçevesinde getirilebilecektir. Yine erteleme süresi içerisinde uyuşturucu kullanıp kullanmadığı da önceden haber vermeden ani testlerle sürekli devam edecektir. Bu suçtan cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere ki, hem Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı uzun zamandır bu düzenleme için çalışmakta. Bu çıkan kanunla birlikte artık cezaevlerinde uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik tedavi ve rehabilitasyon imkanları arttırılacak.”

“Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerini ve bu suçtan sağlanan mal varlığı değerlerini ihbar edenlerin kimlikle gizli tutulacaktır”

Uyuşturucuyla mücadelede en önemli adımlardan bir tanesi de özellikle uyuşturucu kullananların ailelerinin talep ettiği ve uzun zamandan dile getirdiği resen tedavi ve rehabilitasyon olduğunu aktaran Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hakim kararıyla 48 saat içerisinde resen tedavi ve rehabilitasyon imkanı başlayabilecektir. Bu da aslında Türk Medeni Kanununa göre, verilen zorunlu tedavi kararlarına ilişkin başvurularla ilgili en son yapılan kanuni düzenlemedir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerini ve bu suçtan sağlanan mal varlığı değerlerini ihbar edenlerin kimlikle gizli tutulacaktır. Özellikle yakalanan uyuşturucu maddelerinin imha edilmesi konusu uzun süren bir süreçti. Yine kanunla imha sürecinin kısaltılması ve imha sürecini mahkeme kararıyla operasyonlardan hemen sonra yapılabilme hususunda yeni bir düzenleme getirilmiştir. Bu düzenlemelerle uyuşturucuyla mücadele konusundaki adımlarımızda daha ısrarlı ve daha güçlü olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.”

“Son bir haftada Diyarbakır'da suç ve suçluyla mücadelede çok önemli yakalamalar gerçekleşmiştir”

50. Kökünü Kurutma Operasyonu sebebiyle Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Narko Operasyonunu gerçekleştiren kahramanlara attıkları adımlar sebebiyle teşekkürleri ifade etmek istediğini belirten Soylu, “Son bir haftada Diyarbakır'da suç ve suçluyla mücadelede çok önemli yakalamalar gerçekleşmiştir. Bu yakalamalar çerçevesinde de atılan çok önemli adımlar olmuştur. Nitelikli dolandırıcılık suçundan bu hafta içerisinde 3 şüpheli adli kontrol şartıyla bırakılmış, 21 şüpheli ise tutuklanmıştır. Yine 10 Nisan'da bir organize suç örgütüne yapılan operasyon neticesinde Diyarbakır'da, suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve üretmek veya üye olmak suçlarından yapılan planlı operasyonlarda 8 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 15 şüpheli ise tutuklanmıştır” dedi.

“Toplam 161 şüpheliden aynı örgüte mensup 131 şüpheli bugün gözaltına alınmıştır”

11 Nisan 2023 tarihinde Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme suçundan yapılan operasyonda 8 şüpheli tutuklandığını, 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktaran Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bugünün 2'nci büyük operasyonu ise İstanbul'da gerçekleşmiştir. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir organize suç örgütüne yönelik yaptığımız operasyonlarla yöneticileri kırımızı bültenle aranırken aylar önce İtalya'da yakalandığı ve İtalyan Devleti'nin gözetimi altında bulunduğu suç örgütüne yönelik toplam 161 şüpheliden aynı örgüte mensup 131 şüpheli bugün gözaltına alınmıştır. Bu operasyon iki kademede gerçekleştirilmiştir. Operasyonda 7 kaleşnikof, 20 tabanca, 6 tüfek, 2 çelik yelek ve buna yönelik birçok suikast ve suç aleti ele geçirilmiştir.”

Bakan Soylu, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve dair müdür ve amirleri eşlik etti.