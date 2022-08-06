Bakır ustası yaptığı eseri 30 bin dolara satışa çıkardı

Diyarbakır'da 50 yıla aşkın bakır ustalığı yapan Ahmet Altun'un kiliseler için yaptığı adaklık 30 bin dolara satışa sunuldu.

Tarihi Sur ilçesinde baba mesleğini yaklaşık yarım asır sürdüren bakırcı ustası Ahmet Altun, 6 yaşından beri bakır işlemesini yapıyor. Altun, adaklık projesinin 30 bin dolara satışa çıkartacağını söyledi. İlk kez yaptığı bu sanattı bundan sonrada yapmaya devam edeceğini ifade eden Altun, “Bu çalışma oldukça meşakkatliydi. 6 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Rahmetli babamın yanında çıraklık yaparak başladım. Bu meslek bize bir miras olarak kaldı. 50 yıldır bakırcılıkla uğraşıyorum. Bizim bir ağabeyimiz var, Yusuf Karadayı. ‘Adaklık' adında bir proje ile birçok yere gitmesine rağmen orijinalini yapan birini bulamadığı için bu proje ile bana geldi. Bakırdan adak yerini yapmaya başladım. Proje üç ay sürdü ve çok beğenildi. Vali ve cumhuriyet başsavcısı yaptığım çalışmayı görüp beğendi. Müşteri çıkarsa 30 bin dolara satışa çıkarmayı düşünüyorum” dedi.