İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bal Ligi 1 Grup'ta mücadele eden Erganispor-Yeşil Vartospor maçı kar engeline takıldı

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle TFF Bal Ligi 1.

Bölge 1.Grup'ta mücadele eden Çınar Belediyespor maçı sonrası Erganispor-Yeşil Vartospor arasında oynanacak olan karşılaşma kar yağışı engeline takıldı.


Yoğun kar yağışı tüm ülkeyi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve şartları nedeniyle TFF Bal ligi 1.Bölge 1.Grup'ta mücadele eden Çınar Belediyespor maçı sonrası Erganispor-Yeşil Vartospor arasında oynanacak olan karşılaşma da ertelendi.


Maçın hakemleri Kemal Dizdar, Fatih Gümüşok, Melih Eser ve İrem Kılıç üçlüsü tarafından saha kontrolleri sonrası yoğun kar nedeniyle oynanması mümkün olmadığına dair kanaat getirerek ileri bir tarihe erteledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.