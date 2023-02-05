Bal Ligi 1 Grup'ta mücadele eden Erganispor-Yeşil Vartospor maçı kar engeline takıldı

Bölge 1.Grup'ta mücadele eden Çınar Belediyespor maçı sonrası Erganispor-Yeşil Vartospor arasında oynanacak olan karşılaşma kar yağışı engeline takıldı.

Yoğun kar yağışı tüm ülkeyi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve şartları nedeniyle TFF Bal ligi 1.Bölge 1.Grup'ta mücadele eden Çınar Belediyespor maçı sonrası Erganispor-Yeşil Vartospor arasında oynanacak olan karşılaşma da ertelendi.

Maçın hakemleri Kemal Dizdar, Fatih Gümüşok, Melih Eser ve İrem Kılıç üçlüsü tarafından saha kontrolleri sonrası yoğun kar nedeniyle oynanması mümkün olmadığına dair kanaat getirerek ileri bir tarihe erteledi.