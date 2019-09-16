BAL Liginde zorlu maraton başlıyor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) 2019-2020 sezonu bu hafta sonu oynanacak maçlarla start alacak. 13 takımlı 1. grupta Diyarbakır'ı Bağlar Belediyespor ve Bismil 21Sportif Faaliyetler temsil edecek.

Son hazırlık maçında Siverek Belediyespor'la 2-2 beraber kalan Bağlar Belediyespor hazırlık dönemini tamamlayarak Bismil 21Sportif Faaliyetler ile deplasmanda yapacağı maçı beklemeye başladı. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2019-2020 sezonunda 153 takım 11 grupta mücadele edecek. Statü gereği grup birincileri Play-Off'a kalacak ve 3 aşamalı olarak yapılacak Play-Off maçları sonunda 11 takımdan 9'ü 3.Lig'e yükselme hakkı kazanacak. Diyarbakır takımlarının yer aldığı 1. Grup 13 takımdan oluşuyor. Bu nedenle her hafta bir takım haftayı bay olarak geçirecek.

Diyarbakır temsilcileri Bağlar Belediyespor ve Bismil 21 Sportif Faaliyetler, 1. Grup'ta mücadele edecek. Her iki takım ilk hafta maçında 22 Eylül Pazar günü saat 14.00'da Bismil İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Geçen sezonki kadrosunun iskeletini önemli ölçüde koruyarak 8 transfer ile takviye eden Bağlar Belediyespor,hazırlık sürecini tamamlayarak ilk hafta maçını düşünmeye başladı. Bağlar Belediyespor, son iki hazırlık maçında Diyarbakır'da karşılaştığı Bitlis Özgüzelderespor'u 2-0 yenerken, deplasmanda Siverek Belediyespor'la 2-2 berabere kalarak hazırlık maçlarına son noktayı koydu. BAL 1. Grup'ta şampiyonluk için iddialı takımların yer alması dikkat çekiyor. Doğu ve Güneydoğu takımlarından oluşan grupta,yıllardır profesyonel lig özlemi çeken takımların olması dikkat çekerken önemli bütçelere sahip olan maddi açıdan güçlü takımlar yaptıkları transferlerle camialarına umut vermiş durumda.

Mütevazi bir bütçe ile sezona hazırlanan Bağlar Belediyespor, genç ve gelecek vaat eden oyunculardan oluşan kadrosuyla bu kadar iddialı takımların olduğu grupta zirveye tırmanmaya çalışacak.