Bal üreticilerine güneş enerjili baraka desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticileri desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, Diyarbakır Arı Yetiştiricileri Birliği ve Diyarbakır Bal Üreticileri Birliği ile beraber kaliteli bal üretimini arttırmaya katkı sağlamak amacıyla Arıcı Barakası ve Enerji Tasarrufu Sağlayan Sistemler Projesi kapsamında 30 üreticiye arıcı barakası dağıttı. Daha önce üreticilere güneş enerji panellerini dağıtan Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, hazırladıkları barakaları üreticilere teslim etti.

Barakalar 2 metre yüksekliğinde ve 12 metrekareden oluşuyor. Olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için dış yüzeyi galvanizli sac, iç yüzeyi 6 milimetre kontrplak olup arası 25 milimetre straforla doldurulan barakalar, sökülüp takılabilir portatif bir yapıya sahip. Barakalarda 1 adet kapı 3 adet pencere olup ayrıca haşerelerden koruma amacıyla kapı ve pencerelerde sineklik takıldı. Barakanın iç kısmında üreticilerin mutfak amacıyla kullanması için 3 adet raf yerleştirildi.

Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Demir, barakaların bal üreticilerinin ikinci evi gibi olduğunu belirterek, güneş panelleri ve barakalar sayesinde üretimlerin arttığını söyledi. Demir, "Örneğin telefonumuzu şarj etmek için bile köye gitmek yerine güneş enerjisi ile şarj yapıp burada daha çok iş yapıyoruz. Demir, güneş panelleri ve barakalar için Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti" dedi.