İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balçıklaşan gölde binlerce balık telef oldu

Diyarbakır Çınar ilçesine bağlı Kılıçkaya köyünde bulunan göl, son dönemlerde balçıklaştı.

Balçıklaşan gölde telef olan binlerce balığın su yüzeyine çıktığını gören köylüler, paniğe kapıldı.


Çınar'a bağlı Kılıçkaya köyünde bulunan göl, son dönemlerde kurumaya başladı. Gölün kuruması ile birlikte bölgede yoğun balçık oluştu. Büyük bir bölümü balçıklaşan gölde telef olan binlerce balık su yüzeyine çıktı. Köy sakinleri, yetkililerin bu soruna bir çözüm bulması gerektiğini belirterek balık ölümleri nedeni ile tedirgin olduklarını söyledi. Vatandaşların geçim kaynağı olan balıkların bu şekilde heba olmasına dayanamadıklarını aktaran köylüler, problemin biran önce giderilmesini istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.