Balonlar halatlara bağlı askıda kaldı, gelenler sadece fotoğraf çekmekle yetindi

Kapadokya havasında balon uçuş heyecanı halatlara bağlı kaldı. Vatandaşlar Sur bölgesini havadan izlemek için geldi, iddiaya göre balonlar 15 metre askıda kalarak sadece fotoğraf çekimi için kullanıldı.

Festival çerçevesinde vatandaşlara ilki yaşatacakları konusunda "8-12 Ekim tarihleri arasında 4 gün boyunca bölgede balon uçuşları yapılacak. Balon uçuşları sabah 06.00 - 08.00 saatleri arasında olacak” denildi. İddiaya göre, sabahın ilk ışıklarında balon uçuş sahasına giden vatandaşlar tarihi Sur'u tepeden göremeden fotoğraf çekinerek indi. Balonlar halatlara bağlı kalarak yaklaşık 15 metreyi geçemedi. Hayal kırıklığına uğratılan gösteri için hava şartları bahane edilerek gezi yapılmadan son buldu.