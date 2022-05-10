'Bana kitap okur musun' eTwinning projesi ile okul öncesinde kitap seferberliği başladı

Türkiye geneli 6 şehirden 10 okul öncesi öğretmeni çocuklara erken yaşta kitap sevgisi aşılamak için eTwinning'de bir araya geldi.

Ankara Etimesgut Şehit Seçkin Çil Anaokulunda görev yapan Büşra Özdemir ve Mehmetçik Anaokulunda görev yapan Fatma Yavuz'un kuruculuğunda başlayan projeye; Sivas Yıldızeli Anaokulundan Gülçin Ataş, Isparta Keçiborlu Gonca Anaokulundan Sema Yaylı Gale, Adana Seyhan Küçükdikili İlkokulundan Sıdıka Bulut, İstanbul Ataşehir Ali Nihat Tarlan İlkokulundan Mehtap Türkoğlu, İstanbul Bahçelievler Hazım Ersu İlkokulundan Şule Turgay, Diyarbakır Yenişehir Katip Çelebi İlkokulundan Nida Bayık, Ankara Etimesgut Mehmetçik Anaokulundan Fatmanur Yeşilkaya ve Şehit Seçkin Çil Anaokulundan Gülgün Çetin öğrencileriyle birlikte katıldı.

Proje ortakları; amaçlarının okul öncesi dönemde okuma alışkanlığına zemin oluşturmak, çocuklara okuma farkındalığı kazandırmak velilerle işbirliği içinde çocukların kitaplarla bağ kurmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Ayrıca davet ettikleri uzman konukların online eğitimleriyle de desteklenen ve öğrenci merkezli olarak planlanan projede çocukların hayal güçlerini geliştirmek, düşünme becerilerine katkı sağlamak için drama, yaparak-yaşayarak öğrenme ve veli katılımı etkinliklerine yer verildi.