İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baraj suları yolu yıktı, bir araç içindeki silahla kayboldu

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı kapaklarından birinin kırılması sonucu akan su, baraj kenarındaki yolun çökmesine neden oldu.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı kapaklarından birinin kırılması sonucu akan su, baraj kenarındaki yolun çökmesine neden oldu. Yolun üzerinde bulunan bir araç ile içerisindeki silah kayboldu.


Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda yağış nedeniyle yükselen su seviyesini kontrol altına almak amacıyla açılan kapaklardan biri geçtiğimiz perşembe günü kırılmış, yetkililer vatandaşları olası sel baskınlarına karşı uyarmıştı. Barajdan akan sular, nehir yatağında su seviyesini yaklaşık 8 metre yükseltmiş, aradan geçen 3 günün sonunda suyun şiddetinin azalması ile birlikte yükseklik 1 metre düşmüştü.


Baraj kapağında yaşanan kırıklık nedeni ile akan sular, kenardaki yolun çökmesine neden oldu. Olay anında yolda bulunan özel güvenlik görevlilerine ait 21 AG 740 plakalı araç, içerisinde G-3 marka tüfekle kayboldu. Araç ve silahın bulunması için geniş çapta çalışma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.