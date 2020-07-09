İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Barajda yükselen suda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde baraj kapaklarının açılması nedeniyle sular yükseldi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde baraj kapaklarının açılması nedeniyle sular yükseldi. Bu sırada Yenişehir ilçesine bağlı olan Hantepe köyünde suda mahsur kalan vatandaşlar, UMKE, 112 ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Eğil'de baraj kapakları açılınca Hantepe köyünde su seviyesi yükseldi. Baraj kapaklarının açıldığından habersiz bölgede piknik yapan vatandaşlar, suda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye UMKE, AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, can kaybı yaşanmadan vatandaşları mahsur kaldıkları sudan güvenli bir şekilde tahliye ederek kurtardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.