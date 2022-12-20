İhlas Haber Ajansı

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Bariyerlere çarpan kamyonet ters döndü, tahıl yola savruldu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Bariyerlere çarpıp ters dönen kamyonetteki tahıllar yola savruldu.


Kaza, Diyarbakır-Bitlis karayolunun 8. kilometresinde, Silvan'a bağlı İncesu mevkiinde meydana geldi. Silvan merkezden Batman istikametine doğru giden Zikrettin K. (53) idaresindeki 72 AAF 310 plakalı Ford Transit model araç, sürücünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sonrası ters dönen araçta bulunan tahıllar yola savrulurken, sürücü Zikrettin K. yaralandı. Yaralı, olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından Silvan Devlet Hastanesine sevk edildi.

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