Baro ve Tabip Odası'ndan kadın cinayetine kınama

Doktor eşi tarafından 14 kurşunla katledilen avukat Müzeyyen Boylu Issı için Diyarbakır Barosu ve Tabipler Odası tarafından Diyarbakır Adliyesi önünde ortak basın açıklaması düzenlendi. Yapılan basın açıklamasına çok sayıda avukat, doktor ve vatandaşlar katıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Diyarbakır Barosu Kadın Merkezi Koordinatörü Habibe Danışman Deyar, Diyarbakır Barosu olarak taziyeleri baro hizmet binasında kabul edeceklerini söyledi. Deyar, "Bu vahşi cinayetin başka ölümlere neden olmaması için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğimiz, soruşturma ve kovuşturma sürecinin takipçisi olacağımızı, failin en ağır şekilde cezalandırılması için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna deklare etmek isteriz. Kadın cinayetlerinin durdurulamadığı günlerden geçiyoruz. Bir kez daha bu acı olayla şiddet uygulayanın eğitimli olup olmamasının kadına bakış açısını değiştirmediğini, toplumsal statü ve eğitim düzeyi değişmeksizin kadın üzerinde tahakküm kuran erkek egemen bir bakış açısının devam ettiğini görmekteyiz. Kadın cinayetlerinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmadığı, yargılamaların adil, etkin hızlı yürütülmediği müddetçe de bu cinayetlerin önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Kadına yönelen erkek şiddetini bir kez daha kınıyoruz. Sözlerimize katledilen meslektaşımızın sözleriyle son veriyoruz. Kadına yönelik şiddetin her türlüsünün karşısında olup, tüm kadınlarında kendi doğal hakları konusunda bilinçlenip bu konuda güçlü bir tutum sergilemeleri gerektiğini ifade ediyoruz. Ayrıca devletin şiddette uğrayan kadınlara yönelik can güvenliğini sağlaması ve yasal haklarını kullana bilmeleri için bir takım tedbirler alması gerekmektedir. Her şeyden önce kadının kendi özgürlüğüne endekslenmesi en doğru tutumdur. Her zamankinden daha fazla bu temelde kadının bunu hak ettiğini ve buna ihtiyaç duyduğunu belirtiyoruz.' Kadın meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığımızı kendisine Allah'tan rahmet, ailesine tüm sevenlerine, Diyarbakır Barosuna ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz” dedi.

"Failin bir hekim olması olayın vahametini bir kat daha artırmaktadır"

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Şerif Demir ise meslektaşları tarafından böyle bir olayın yaşanmasının kendilerini derinden etkilediğini söyledi. Ailesine ve Diyarbakır Barosu'na başsağlığı dilediklerini kaydeden Demir, "Kuşkusuz yaşanan olayda sorunların şiddet ile çözmenin kadına yönelik şiddetin toplumsal kültürde giderek daha da fazla yer bulmasının etkisi vardır. Ancak failin bir hekim olması olayın vahametini bir kat daha artırmaktadır. Hekimlik, yaşama hakkına en üst düzeyde saygı gösteren bir meslektir. Hekimler bu tutumu sadece mesleki uygulamalarında değil, işleri dışındaki yaşantılarında da sürdürmelidirler. Gündelik hayatta şiddete karşı olmak ve şiddetten uzak durabilmek mesleki uygulamalarda ve hastalarımızın sağlıklı yaşam hakkına verdiğimiz önemin göstergesi ve teminatıdır" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından baro binasında taziyeler kabul edildi.