Başarılı sanatçı, yeni şarkısı 'Lafımı Kesme' ile dinleyici ile buluştu

Son dönemde yaptığı işlerle adından söz ettiren ve şarkıları milyon izlenmeye ulaşan sanatçı Duru Kurt, yeni şarkısı 'Lafımı Kesme' ile dinleyicileriyle buluştu.

'Ay Çokta Şey', 'Harika Biri', 'Çıkışta Bekle' şarkıları ile hayranlarının beğenisini toplayan Duru Kurt'un yeni single çalışması, müzik klibi ile birlikte tüm dijital platformlarda yerini aldı. Duru Kurt'un yeni şarkısı 'Lafımı Kesme'nin sözü ve müziği yine kendisine ait. Müzik klibi ise, Kapadokya tatilinde kendisinin çektiği görüntülerden oluşuyor ve bu da klibe büyük bir doğallık kazandırıyor.

Neşeli tarzıyla devam etmeyi tercih eden Duru Kurt, yine eğlenceli bir pop şarkısıyla günümüz insan ilişkilerine yorum getiriyor.