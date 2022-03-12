Başhekim Dr. Kozan, hastane şartlarını iyileştirmek için çalışmalarına devam ediyor

Günay Kozan, hastane genelinde bir dizi yenilik ve değişiklik gerçekleştirerek, hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor.

Başhekim Dr. Günay Kozan, bu süre zarfında, birçok ilke imza attı. Göreve gelir gelmez kolları sıvayan Başhekim Kozan, ilk olarak, hastalar ve hasta yakınlarının yanı sıra, kurum personellerinin yaşadıkları park sorununu çözmekle işe başladı. Hastanenin çevresinde yeşil kuşak oluşturmak için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan ile temasa geçen Başhekim Kozan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Gülay Kutlu ile yaptığı bir dizi görüşmeler gerçekleştirerek, taleplerini iletti.

Başhekim Dr. Günay Kozan, belediye yetkilileri ile görüşmelerinde gerekli ilgiyi gördüklerini söyledi. Hastanenin ihtiyaçlarını kendilerine ilettiklerini aktaran Dr. Kozan, “Eski Çocuk Hastanesi olan yeri gelip, mucur dökmek suretiyle, hastanemizin park sorununun çözümüne katkı sundular. Aynı zamanda Çocuk parkı kurulmasına destek sağladılar. Hastalarımız ve hasta yakınlarımız, burada dinlenirken, çocuklarımız da parkımızda oynayarak, güzel vakit geçirecekler. Kısa bir zaman sonra parkımız da hizmete girecek. Kaydıraklar ve köprüler, oyun grubu, salıncak ve tahterevalli ile çocuklarımız sıkılmayacak ve eğlenme olanağı bulacaklar. Uzun süre boyunca sıkıntı kaynağı olan ve çözüm bekleyen otopark sorununu da çözmüş olduk. Yedi dönümlük alan üzerine tesis ettiğimiz otoparkımız ile, gerek personelimiz ve gerekse hastalar ve yakınları, sıkıntı yaşamadan araçlarını rahatlıkla park etme olanağına kavuştular” dedi.