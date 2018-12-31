Başhekim Kadiroğlu hastaneleri denetledi

Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, hastane yöneticileri ile birlikte 2018'in son denetimlerini gerçekleştirdi.

Başhekim Prof. Dr. Kadiroğlu ve beraberindekiler, dün gece geç saatlere kadar ana bina, acil ve travmatoloji, kalp, çocuk ve onkoloji hastanelerine eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Klinikleri gezen Başhekim Prof. Dr. Kadiroğlu, burada doktorlar başta olmak üzere sağlık çalışanlarını denetledi. Hastalar hakkında da bilgi alan Prof. Dr. Kadiroğlu daha sonra kliniklerde yatan hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hastalarla sohbet gerçekleştiren Prof. Dr. Kadiroğlu gece geç saatlerde dolaşmalarının sebebinin kendilerine daha iyi hizmet sunmak olduğunu söyledi. Hastaların dilek ve şikayetlerini dinleyen Prof. Dr. Kadiroğlu, hastaların memnuniyetinin kendilerini sevindirdiğini kaydetti.

Hasta ve yakınları da kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı Başhekim Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu nezdinde tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.